Токаев рассказал о крупных совместных проектах Казахстана и Китая на $62 млрд

Президент Касым-Жомарт Токаев на инвестиционном форуме «Казахстан – Китай» обозначил приоритетные направления дальнейшего экономического сотрудничества двух стран, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что в условиях трансформации мировой экономики Казахстан и Китай способны развивать современную модель сотрудничества, основанную на взаимном доверии, открытости и долгосрочных интересах.

Одним из главных направлений Президент назвал транспорт и логистику. Казахстан совместно с международными партнерами увеличивает железнодорожные мощности, расширяет автомобильные магистрали и морские порты, развивает грузовую авиацию и приграничную инфраструктуру.

«От Ляньюньгана до Актау сформирована сеть логистических узлов, связавшая китайское побережье с Каспием. Новым важным звеном логистической сети станет казахско-китайский терминал в городе Чэнду, где запланировано открытие Генерального консульства Казахстана. Приоритетной задачей считаем развитие Среднего коридора, который формирует современную конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По прогнозам, к 2029 году количество контейнерных поездов из Китая в Европу достигнет трех тысяч. Как отметил Президент, это позволит укрепить позиции Казахстана в качестве одного из важных транспортных хабов в глобальных логистических цепочках.

Глава государства также рассказал о реализации крупных инфраструктурных проектов. В августе началось строительство Арало-Каспийской автомагистрали, которая должна значительно увеличить пропускную способность направления Восток – Запад. Кроме того, завершается масштабное строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Бахты – Аягоз.

Для повышения прозрачности грузоперевозок Казахстан и Китай внедряют цифровые технологии в рамках пилотного проекта «Умная граница». Совместно с Minmetals Logistics создается логистический коридор с использованием беспилотных транспортных технологий и цифровых решений.

Отдельное внимание уделяется развитию авиации. Начал работу национальный авиагрузоперевозчик Alatau Air Cargo, на казахстанский рынок выходят крупные международные грузовые авиакомпании. В этом году также открыты пассажирские рейсы Алматы – Сиань, Алматы – Шанхай, Астана – Гуанчжоу и Актау – Урумчи. На этой неделе запущен первый прямой пассажирский маршрут Алматы – Чунцин.

Казахстан и Китай сформировали портфель проектов на $62 млрд

Еще одним приоритетом Токаев назвал промышленную кооперацию. По его словам, в этой сфере уже сформирован портфель из 260 крупных совместных проектов общей стоимостью свыше 62 млрд долларов.

С участием китайских компаний развивается автомобильный кластер в Алматы, создается кремниевое производство в Карагандинской области, реализуются проекты в металлургии, нефтегазохимии и системах накопления энергии. В Актюбинской области совместно с Jinyi Holding Group в пилотном режиме создается особая индустриальная зона.

Развивается сотрудничество и в агропромышленном комплексе. Президент отдельно отметил проекты компаний Lihua, Fufeng и Dalian Hesheng Holdings по созданию хлопково-текстильного кластера, а также глубокой переработке кукурузы и зерна.

«Это хорошая основа для перехода нашего партнерства на новый уровень – от реализации отдельных инвестиционных проектов к формированию полноценных производственных экосистем с совместным выходом на рынки стран Центральной Азии, Евразийского экономического союза, Южного Кавказа и Европы», – отметил Президент.

На этом фоне Касым-Жомарт Токаев предложил запустить казахско-китайскую программу Common History Destiny. Designed and Made in Both China And Kazakhstan.

Правительству поручено совместно с китайскими партнерами сформировать пул перспективных проектов и приступить к их реализации.

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Среди перспективных направлений сотрудничества Глава государства также назвал горно-металлургический комплекс и цифровизацию. Он отметил значительные запасы урана, меди, золота, угля, критических минералов и редкоземельных металлов в Казахстане.

В технологической сфере страна заинтересована в трансфере технологий и создании совместных инженерных и исследовательских центров.