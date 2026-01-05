В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он высказался о ситуации с аварийностью на дорогах и мерах, принимаемых для повышения безопасности дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о наличии позитивных сдвигов, Президент отметил, что проблема дорожно-транспортных происшествий характерна для многих стран

"Одна из причин – автомобилизация общества", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, "только в прошлом году число автомашин в нашей стране выросло на 300 тысяч, а за последние пять лет – на 1,7 миллиона". Кроме того, Президент указал на рост транзитного потока.

"Количество транзитных автомашин, проходящих по нашей территории, составляет почти 3 миллиона единиц". "Чем больше автомобилей на дорогах, тем выше риски аварий", — констатировал он.

Глава государства сообщил, что правоохранительные органы усилили работу в этом направлении.

"МВД активизировало работу по выявлению и пресечению правонарушений. Совершенствуется инфраструктура, усиливается контроль", — заявил Президент.

Он подчеркнул, что "целью обеспечения прежде всего безопасности дорожного движения обусловлено и решение о повышении штрафов".

Касым-Жомарт Токаев отметил, что предпринимаемые меры уже дают результат.

"В результате зафиксирована позитивная динамика, смертность от аварий снижена на 9,4 процента", — сообщил он.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что усилий государства недостаточно без изменения отношения общества.

"Но никакие меры не дадут должного эффекта, если общество останется равнодушным к нарушениям правил", — заявил он, добавив, что "самые страшные аварии происходят из-за несоблюдения водителями элементарных, но жизненно важных требований".

Глава государства связал тяжелые последствия ДТП с отсутствием культуры вождения.

"Это связано с незнанием или игнорированием водителями правил дорожного движения. Именно такие горе-водители совершают аварии со смертельным исходом для граждан", — подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на международный опыт.

"В ряде развитых стран для профилактики аварийности внедряется новая концепция", — отметил он, пояснив, что ее суть заключается в том, что участники дорожного движения соблюдают правила "из соображений собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения, а не из боязни быть выявленным полицией".

В завершение Президент сообщил о дальнейших планах в этой сфере.

"Наряду с этим следует шире внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект. Будем строить улицы безостановочного движения", — заявил он.

Особое внимание, по словам Главы государства, будет уделено общественному транспорту: "Особое внимание уделим безопасности общественных перевозок, поскольку количество аварий с участием автобусов не снижается и даже увеличивается".