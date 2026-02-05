Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью телеканалу Geo news, которое состоялось в рамках его государственного визита в Пакистан, ответил на вопрос, почему Казахстан решил присоединиться к Авраамским соглашениям, передает BAQ.KZ.

– Казахстан всегда твердо придерживался принципов мира, стабильности и международного диалога. Авраамские соглашения, инициированные президентом Трампом, представляют собой поистине перспективную инициативу. Присоединяясь к этой системе, мы подтверждаем свою веру в дипломатию как наиболее разумный инструмент разрешения разногласий и содействия долгосрочной региональной и глобальной стабильности.

Казахстан поддерживает прекрасные отношения с Израилем, одновременно последовательно поддерживая палестинский народ и выступая за решение проблемы на основе принципа двух государств. С точки зрения национальных интересов, присоединение к Авраамским соглашениям закладывает прочную основу для привлечения инвестиций, передовых технологий и ощутимых экономических выгод. Я также надеюсь, что присоединение Казахстана будет способствовать расширению арабо-еврейского сближения и превращению его в более широкий мусульманско-иудейский диалог, – заявил Глава государства.