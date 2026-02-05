Токаев рассказал, почему Казахстан присоединился в Авраамским соглашениям
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью телеканалу Geo news, которое состоялось в рамках его государственного визита в Пакистан, ответил на вопрос, почему Казахстан решил присоединиться к Авраамским соглашениям, передает BAQ.KZ.
– Казахстан всегда твердо придерживался принципов мира, стабильности и международного диалога. Авраамские соглашения, инициированные президентом Трампом, представляют собой поистине перспективную инициативу. Присоединяясь к этой системе, мы подтверждаем свою веру в дипломатию как наиболее разумный инструмент разрешения разногласий и содействия долгосрочной региональной и глобальной стабильности.
Казахстан поддерживает прекрасные отношения с Израилем, одновременно последовательно поддерживая палестинский народ и выступая за решение проблемы на основе принципа двух государств. С точки зрения национальных интересов, присоединение к Авраамским соглашениям закладывает прочную основу для привлечения инвестиций, передовых технологий и ощутимых экономических выгод. Я также надеюсь, что присоединение Казахстана будет способствовать расширению арабо-еврейского сближения и превращению его в более широкий мусульманско-иудейский диалог, – заявил Глава государства.
Напомним, 3-4 февраля Глава государства с государственным визитом посетил Пакистан, где провел переговоры с его Президентом Асифом Али Зардари.
Самое читаемое
- Экологический ад в Усть-Каменогорске: в мажилисе требуют действий от правительства
- Гигантская партия роз с опасным трипсом задержана в Караганде
- Как новые правила ЕНПФ изменят условия для ипотечных заемщиков — мнение экономистов
- Полиция предупреждает молодежь о рисках "курьерской работы"
- Бывшая жена Билла Гейтса прокомментировала его контакты с Эпштейном