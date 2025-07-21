Токаев ратифицировал договор о расширении союза с Кыргызстаном
Союзнические отношения с Кыргызстаном оформлены законом.
Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
76Фото: Акорда
Закон о ратификации договора с Кыргызстаном подписан главой государства, передает BAQ.KZ.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой".
Текст Закона публикуется в печати.
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