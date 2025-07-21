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Токаев ратифицировал договор о расширении союза с Кыргызстаном

Союзнические отношения с Кыргызстаном оформлены законом.

Сегодня, 11:03
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Акорда Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: Акорда

Закон о ратификации договора с Кыргызстаном подписан главой государства, передает BAQ.KZ.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой".

Текст Закона публикуется в печати.

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