Закон о ратификации договора с Кыргызстаном подписан главой государства, передает BAQ.KZ.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой".

Текст Закона публикуется в печати.