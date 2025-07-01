Президент РК Касым-Жомарт Токаев разослал поздравительные телеграммы в Канаду и Руанду, передаёт BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Генерал-губернатору Мэри Саймон по случаю национального праздника – Дня Канады.

Президент Казахстана отметил, что этот знаменательный день свидетельствует об единстве и сплоченности канадского народа, а также служит основой для устойчивого развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.

Глава государства пожелал Генерал-губернатору успехов в ее ответственной деятельности, а народу Канады – благополучия и процветания.

Также Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Поля Кагаме с Днем Независимости Республики Руанда.