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Токаев разослал поздравительные телеграммы

Глава государства поздравил Генерал-губернатора Канады и Президента Республики Руанда.

Сегодня, 15:36
АВТОР
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Акорда Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Фото: Акорда

Президент РК Касым-Жомарт Токаев разослал поздравительные телеграммы в Канаду и Руанду, передаёт BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Генерал-губернатору Мэри Саймон по случаю национального праздника – Дня Канады.

Президент Казахстана отметил, что этот знаменательный день свидетельствует об единстве и сплоченности канадского народа, а также служит основой для устойчивого развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.

Глава государства пожелал Генерал-губернатору успехов в ее ответственной деятельности, а народу Канады – благополучия и процветания.

Также Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Поля Кагаме с Днем Независимости Республики Руанда.

"Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных и важных партнеров на африканском континенте. В этой связи с особым удовлетворением отмечаю, что отношения дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Руандой строятся на прочной основе и имеют большой потенциал", – говорится в телеграмме.

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