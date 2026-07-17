Президент поддержал концепцию "ИИ во благо, ИИ для всех" на конференции в Китае

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Китае.

Президент принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего".

В начале выступления Глава государства отметил, что данная конференция отражает выдающиеся достижения Китая в области искусственного интеллекта.

"Сегодня более половины мировых исследователей ИИ являются представителями КНР. На долю китайских инноваторов приходится наибольшее число патентов в сфере ИИ, а динамичная инновационная экосистема страны прорывными темпами движется вперед во многих направлениях передовых технологий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поддержал выдвинутую Всемирной конференцией по искусственному интеллекту концепцию "ИИ во благо, ИИ для всех".