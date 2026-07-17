Президент поддержал концепцию "ИИ во благо, ИИ для всех" на конференции в Китае
17 Июля 2026, 13:31
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17 Июля 2026, 13:3117 Июля 2026, 13:31
98Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Китае.
Президент принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего".
В начале выступления Глава государства отметил, что данная конференция отражает выдающиеся достижения Китая в области искусственного интеллекта.
"Сегодня более половины мировых исследователей ИИ являются представителями КНР. На долю китайских инноваторов приходится наибольшее число патентов в сфере ИИ, а динамичная инновационная экосистема страны прорывными темпами движется вперед во многих направлениях передовых технологий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент поддержал выдвинутую Всемирной конференцией по искусственному интеллекту концепцию "ИИ во благо, ИИ для всех".
"Считаем, что предложенные принципы должны лежать в основе наших совместных усилий, направленных на то, чтобы технологический прогресс обеспечивал всеобщее благо. Убежден, что будущее принадлежит тем, кто способен тесно сотрудничать и строить прочные партнерские отношения на основе взаимного доверия и общих интересов. В данном контексте чрезвычайную важность обретает масштабная концепция построения сообщества единой судьбы человечества, предложенная Председателем Си Цзиньпином. Казахстан высоко ценит эту дальновидную инициативу и считает, что она приобретает особую актуальность в эпоху искусственного интеллекта", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.По мнению Главы государства, ИИ превращается в отрасль с полноценной инфраструктурой, оказывающую решающее влияние на будущее экономики, торговли и глобальной взаимосвязанности.
"По данным ООН, инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и связанные с ним технологии росли в среднем на 47 процентов в год. Ожидается, что к 2033 году объем мирового рынка ИИ достигнет почти 5 триллионов долларов. Следовательно, представляется очевидным, что управление ИИ должно стать комплексным и охватить всю цепочку – от полупроводников и центров обработки данных до этики, образования и защиты человеческого достоинства. Вместе с тем процесс трансформации происходит в период серьезной фрагментации, характеризующийся геополитической неопределенностью и отсутствием доверия между крупными мировыми державами. К сожалению, подавляющее большинство государств направляют гораздо больше усилий на устранение последствий конфликтов и практически ничего не делают для их предотвращения. ИИ дает нам исторический шанс изменить эту иррациональную логику путем продвижения систем раннего предупреждения, превентивной дипломатии, гуманитарного реагирования и миротворчества", – заявил Президент.
"Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ. Каждое государство должно иметь возможность формировать собственный человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и институциональный потенциал. И вновь речь идет о справедливости и честности. Наша общая задача – обеспечить служение искусственного интеллекта интересам экономики и общества. При этом ИИ должен оставаться под умелым и разумным управлением человека. Именно поэтому Казахстан считает, что решение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта имеет историческое значение. Уверен, что данная Организация может стать фундаментом универсальной архитектуры управления ИИ. Она должна стать инструментом взаимовыгодного сотрудничества в интересах процветания и обеспечения безопасности всего человечества", – подчеркнул Глава государства.
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