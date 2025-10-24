Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Республики, заявил, что в стране формируется новая политическая культура, основанная на активном участии граждан в решении ключевых вопросов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"По любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать гражданам. Именно так было при проведении конституционной реформы, а также в ходе обсуждения вопроса о строительстве атомной станции. Так будет и впредь", – подчеркнул Глава государства.

По словам Токаева, это свидетельствует о становлении в Казахстане новой традиции – решать актуальные проблемы, волнующие общество, на основе диалога и народного участия.

Президент отметил, что национальный суверенитет имеет подлинное значение только тогда, когда граждане искренне переживают за будущее страны и вносят свой вклад в развитие Отечества.

"Они делают все возможное для его развития, занимаясь, казалось бы, малыми, но по сути очень важными делами, например, озеленением или уборкой мест своего проживания, по мере возможности препятствуя нарушениям общественного порядка, включая вандализм и бытовое хамство. Такое ответственное отношение к себе, к своей семье, к родной стране мы видим в больших и малых достижениях соотечественников, которые демонстрируют подлинный патриотизм", – сказал Токаев.

Он также добавил, что успехи казахстанцев в различных сферах вдохновляют молодёжь и укрепляют национальный дух.