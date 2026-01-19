  • 19 Января, 14:10

Свои предложения по парламентской реформе Президент озвучит на Национальном курултае

Сегодня, 12:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 12:42
Сегодня, 12:42
169
Фото: Акорда

Подводя итоги заседания, Глава государства отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода, передает BAQ.KZ.

За это время в обществе в целом сложилось правильное понимание целей и задач предстоящей трансформации высшего законодательного органа страны.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского Послания народу страны.

Глава государства детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.

Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, Президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти

"Завтра на заседании Национального курултая я представлю свои конкретные идеи по этому вопросу. Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу несколько разделов Конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш Основной закон, проект поправок, который предлагает Рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой Конституции Казахстана", – сказал Глава государства.

Самое читаемое

Наверх