Свои предложения по парламентской реформе Президент озвучит на Национальном курултае
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Подводя итоги заседания, Глава государства отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода, передает BAQ.KZ.
За это время в обществе в целом сложилось правильное понимание целей и задач предстоящей трансформации высшего законодательного органа страны.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского Послания народу страны.
Глава государства детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.
Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, Президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти
"Завтра на заседании Национального курултая я представлю свои конкретные идеи по этому вопросу. Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу несколько разделов Конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш Основной закон, проект поправок, который предлагает Рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой Конституции Казахстана", – сказал Глава государства.
Самое читаемое
- В России во время катания на тюбинге погибли две девушки
- Видео с жестоким избиением ребенка в Жетысу попало в Сеть
- Страны НАТО выступили с совместным заявлением по Гренландии
- 11-летний мальчик застрелил отца в США после конфликта из-за игровой приставки
- Число погибших в ходе протестов в Иране возросло до 5 тысяч