Подводя итоги заседания, Глава государства отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода, передает BAQ.KZ.

За это время в обществе в целом сложилось правильное понимание целей и задач предстоящей трансформации высшего законодательного органа страны.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского Послания народу страны.

Глава государства детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.

Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, Президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти