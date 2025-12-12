Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности продолжения поддержки Афганистана и укрепления стабильности в Центральной Азии, передает BAQ.KZ.

Ключевой платформой для координации таких усилий станет созданный в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.

Глава государства отметил значимость Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), подчеркнув его политическую востребованность и перспективу преобразования в полноценный международный институт.

"Это, по сути, призыв к прекращению военного насилия и поиску мирных решений", — подчеркнул Токаев, говоря о инициативе "Движение за мир", выдвинутой на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Казахстан продолжает уделять особое внимание межрелигиозному, межэтническому и межкультурному диалогу, проводя подобные съезды более двадцати лет.

Президент также отметил роль Казахстана в деятельности ШОС и подчеркнул важность устойчивого социально-экономического развития для стабильности региона. Он сообщил, что экономический рост Казахстана в 2025 году превысит 6%, а ВВП страны достигнет более 300 млрд долларов.

Кроме того, Токаев подчеркнул активное развитие транспортной инфраструктуры в регионе, включая модернизацию Транскаспийского международного маршрута, железнодорожной, портовой и автомобильной системы, а также участие Казахстана в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.