Токаев считает встречу президентов России и США исторической
Сегодня, 12:26
Фото: BBC
Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне, передает BAQ.KZ.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине", - говорится в сообщении Акорды.
