Токаев обратил внимание Air Astana на задержки рейсов и замену самолетов
Президент также обратил внимание на жалобы пассажиров из-за задержек рейсов и замены самолетов.
Сегодня 2026, 15:10
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