Токаев обратил внимание Air Astana на задержки рейсов и замену самолетов

Президент Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Air Astana Ибрагима Жанлыела. В ходе встречи были обсуждены планы развития крупнейшей авиакомпании страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал информацию об операционных и финансовых показателях Air Astana, а также о долгосрочной стратегии компании.

По словам Ибрагима Жанлыела, в ближайшие годы авиапарк продолжит расширяться. В 2026–2027 годах Air Astana ожидает поставку самолетов нового поколения Boeing 787 Dreamliner. Кроме того, компания разместила заказы на поставку до 50 самолетов Airbus A320neo и A321neo, а также до 15 дополнительных Boeing 787-9 с поставками до 2036 года.

Компания также намерена расширять маршрутную сеть, увеличивать частоту полетов, развивать мультимодальные перевозки и внедрять цифровые технологии.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной реализации таких стратегических целей, как увеличение флота, расширение маршрутной сети и укрепление транзитного потенциала. В частности, одним из приоритетов он назвал обеспечение прямого сообщения с США и Японией.

Глава государства также обратил внимание на обращения граждан, связанные с работой авиакомпаний.

"Президент обратил внимание на регулярную обоснованную критику населения по поводу задержек авиарейсов и замены бортов", – сообщили в Акорде.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал активнее развивать авиасообщение со странами, представляющими интерес для Казахстана с точки зрения туризма.