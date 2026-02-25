Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с руководителями катарской компании Power International Holding Муатазом Аль-Хаятом и Рамезом Аль-Хаятом, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической и телекоммуникационной сферах. Глава государства отметил, что масштабные газовые проекты в области переработки, транспортировки и энергогенерации являются ключевым элементом казахстанско-катарского инвестиционного сотрудничества и вносят вклад в укрепление энергетической безопасности страны.

Президент был также проинформирован о планах компании по расширению присутствия на телекоммуникационном рынке Казахстана в рамках сделки по приобретению оператора Mobile Telecom Service (Tele2).

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что участие Power International Holding в развитии отрасли будет способствовать модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, повышению качества услуг и расширению их доступности для населения.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных проектов.