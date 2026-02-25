Токаев сделал ставку на катарские инвестиции в энергетику и телеком
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с руководителями катарской компании Power International Holding Муатазом Аль-Хаятом и Рамезом Аль-Хаятом, передает BAQ.KZ.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической и телекоммуникационной сферах. Глава государства отметил, что масштабные газовые проекты в области переработки, транспортировки и энергогенерации являются ключевым элементом казахстанско-катарского инвестиционного сотрудничества и вносят вклад в укрепление энергетической безопасности страны.
Президент был также проинформирован о планах компании по расширению присутствия на телекоммуникационном рынке Казахстана в рамках сделки по приобретению оператора Mobile Telecom Service (Tele2).
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что участие Power International Holding в развитии отрасли будет способствовать модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, повышению качества услуг и расширению их доступности для населения.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных проектов.
Самое читаемое
- Астанчанина заставили вернуть миллионы за обучение
- В Костанайской области за нарушения в сфере экологии оштрафовали 21 предприятие
- Почти 500 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
- Убийство семьи в Атырауской области: подозреваемого задержали в Индонезии
- В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля