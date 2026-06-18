Токаев сделал важное заявление о здоровье нации и поблагодарил врачей Казахстана
На торжественном мероприятии в Акорде Президент рассказал о достижениях системы здравоохранения, роли медиков в обществе и впервые назвал здоровье нации государственным приоритетом на конституционном уровне.
Сегодня 2026, 12:31
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