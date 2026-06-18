В Акорде состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил представителей сферы здравоохранения с профессиональным праздником и подчеркнул особую роль врачей в жизни страны, передает BAQ.kz.

Глава государства отметил, что традиция чествования медицинских работников в Акорде была заложена в прошлом году.

"Поздравляю вас с Днем медицинского работника. В прошлом году мы впервые пригласили в Акорду медиков – представителей одной из самых благородных профессий, чтобы оказать им достойные почести. И сегодня, следуя этой доброй традиции, я искренне рад приветствовать вас здесь", – сказал Президент.

Токаев подчеркнул, что здоровье граждан остается одной из главных ценностей государства, а развитие системы здравоохранения относится к числу стратегических задач.

"Народная мудрость гласит: "Здоровье – главное богатство". Здоровье нации – это действительно наивысшая ценность для нашей страны. Поэтому развитие сферы медицины является стратегической задачей государства. Врачи играют особую роль в жизни общества. Безусловно, всеобщего признания достоин труд каждого работника, преданно служащего в сфере здравоохранения на благо людей", – отметил он.

Президент также поблагодарил медицинских работников за вклад в развитие страны и их участие в общественно-политических процессах.

"В ходе ответственной политической кампании наш народ сплотился как единая нация и сделал свой исторический выбор. Наши граждане не остались равнодушными к судьбе страны и проголосовали в поддержку Новой Конституции. Очевидно, что это было исключительное по своему значению решение, открывающее путь в светлое будущее", – заявил Глава государства.

Особое внимание в своем выступлении Токаев уделил вопросам здравоохранения в обновленной Конституции.

"В Основном законе, который станет незыблемой опорой государства, вопросам здравоохранения уделено особое внимание. Впервые здоровье нации обозначено как приоритет на столь высоком уровне. Это стало важным шагом, показывающим, что сохранение человеческой жизни – не только задача медиков, но и ответственность всего общества", – подчеркнул Президент.

Глава государства также рассказал о результатах проводимой работы в сфере здравоохранения. По его словам, за последние годы удалось добиться заметного улучшения ключевых показателей.

"Как известно, государство неизменно уделяет особое внимание развитию медицинской сферы. И сейчас в данном направлении ведется масштабная работа. Достигнуты конкретные результаты. Материнская смертность за последние три года сократилась на 35%, а младенческая смертность – на 24%. Это самые низкие показатели за годы Независимости", – сообщил Токаев.

Кроме того, Президент отметил развитие медицинской инфраструктуры по всей стране.

По его словам, за последние семь лет в Казахстане было построено около 1300 объектов здравоохранения, а система обязательного медицинского страхования была модернизирована с учетом современных требований.

В завершение выступления Глава государства выразил искреннюю благодарность всем медицинским работникам за их ежедневный труд и вклад в укрепление здоровья казахстанцев.