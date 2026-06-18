Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника заявил о необходимости усиления защиты врачей и высказался о культуре поведения в обществе, передает BAQ.kz.

Глава государства напомнил, что в системе здравоохранения сегодня работают более 280 тысяч специалистов, а повышение их статуса и авторитета остается одной из важных задач государства.

Особое внимание Президент уделил вопросам безопасности медицинских работников.

"Строгий контроль за безопасностью врачей – предмет нашего особого внимания. По поводу данной проблемы я высказывался на встрече, прошедшей в прошлом году накануне профессионального праздника. В связи с этим в начале этого года я подписал Закон о привлечении к уголовной ответственности лиц, применивших насилие в отношении медицинских работников. Это решение полностью соответствует принципу "Закон и Порядок", который прочно утверждается в нашем обществе", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что развитие правового государства невозможно без соблюдения норм поведения в повседневной жизни.

По его словам, уважение к закону начинается с отношения людей друг к другу, дисциплины и культуры общения.

"Право должно начинаться с повседневной жизни. Это означает, что поведение, этика, дисциплина и даже характер каждого человека не должны противоречить Закону", – подчеркнул Глава государства.

Отдельно Токаев остановился на вопросах общественной культуры и поведения граждан.

Президент обратил внимание на то, что некоторые привычные формы общения все чаще превращаются в проявление грубости и невоспитанности.

"Например, в последнее время мы все видим, как зачастую обычное приветствие превращается в неуместную демонстрацию грубости и бескультурья. Поэтому нужно усилить работу в этом направлении", – сказал он.

По мнению Президента, именно по повседневным привычкам и поведению граждан иностранцы формируют мнение о государстве и уровне его развития.

"Фундаментом построения прогрессивной страны служит высокий уровень зрелости ее граждан. Хочу еще раз подчеркнуть: все это берет начало с простых, но жизненно важных принципов: бытового этикета, достойного поведения и искреннего уважения друг к другу", – отметил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что формирование новых этических ориентиров и продвижение культуры уважения должно стать общей задачей общества, а медицинские работники в этом вопросе должны служить примером для граждан.