Токаев сделал заявление после атаки дронов на аэропорт Нахичевань
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил позицию по поводу атаки иранских беспилотников на аэропорт в городе Нахичевань.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на атаку беспилотных летательных аппаратов на аэропорт города Нахичевань в Азербайджане. Глава государства решительно осудил произошедшее и выразил поддержку союзническому Азербайджану, передает BAQ.kz.
Как отмечается, позиция Президента Казахстана сводится к решительному осуждению атаки, совершенной против братского и союзнического государства.
Глава государства подчеркнул важность сохранения стабильности и безопасности в регионе.
В то же время Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на проведение совместного с Ираном тщательного расследования произошедшего инцидента.
Президент Казахстана также отметил необходимость урегулирования возникшей ситуации исключительно дипломатическими средствами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
Самое читаемое
- Возле Астаны построят крупный завод по производству растительного масла
- «Они видели окровавленное тело отца» — адвокат рассказал новые детали убийства в Талгаре
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран
- Казахстанка описала обстановку в Дохе после закрытия воздушного пространства
- Отец семерых детей убит в Талгаре: задержаны жена и тёща