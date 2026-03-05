Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на атаку беспилотных летательных аппаратов на аэропорт города Нахичевань в Азербайджане. Глава государства решительно осудил произошедшее и выразил поддержку союзническому Азербайджану, передает BAQ.kz.

Как отмечается, позиция Президента Казахстана сводится к решительному осуждению атаки, совершенной против братского и союзнического государства.

Глава государства подчеркнул важность сохранения стабильности и безопасности в регионе.

В то же время Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на проведение совместного с Ираном тщательного расследования произошедшего инцидента.

Президент Казахстана также отметил необходимость урегулирования возникшей ситуации исключительно дипломатическими средствами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.