Указом Президента Республики Казахстан произошли новые кадровые перестановки в высших эшелонах Администрации Главы государства, передает BAQ.KZ

Указом Главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна освобождена от должности помощника Президента Республики Казахстан.

Также Указом Главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич освобожден от должности помощника Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.

Кроме того, распоряжением Главы государства Баспаев Ернар Женисович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан. На его место советником Президента назначен Бахытжан Сапиев, который освобождён от ранее занимаемой должности.

Также произошли изменения в структуре Администрации Президента. Алихан Жамсатов назначен заведующим Отделом государственного контроля.

Распоряжением Главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна освобождена от должности советника Президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций.