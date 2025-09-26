Токаев снял Мурата Нуртлеу с поста главы МИД Казахстана
Указом Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником Президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BAQ.KZ.
Карьера
1998-1999 – Референт, атташе Службы государственного протокола МИД РК.
1999-2003 – Атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии.
2003-2004 – Второй секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.
2004-2006 – Советник Министра иностранных дел РК.
2007 – Руководитель Секретариата Министра иностранных дел РК.
2007 – Заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.
2007-2011 – Руководитель Аппарата Сената Парламента РК.
2011 – Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.
2011 – Директор Департамента Азии и Африки МИД РК.
2011-2014 – Советник-посланник в Постоянном представительстве РК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).
2014-2016 – Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК.
2016-2019 – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству.
2019-2021 – Помощник Президента Республики Казахстан.
2021-2022 – Заместитель Руководителя Администрации Президента РК.
Январь 2022 г. – Первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности РК.
2022-2023 – Руководитель Администрации Президента РК.
С 3 апреля 2023 года назначен Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел РК.
Иностранные языки: английский, немецкий.
Семейное положение: женат, воспитывает 4 детей.
