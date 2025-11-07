Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью журналисту New York Times заявил, что присоединение к Авраамским соглашениям имеет в основном экономическое значение, передает BAQ.KZ со ссылкой на американское издание.

"Это означает, что мы получим определенные дивиденды с точки зрения экономического сотрудничества", — сказал Токаев перед тем, как отправиться в Белый дом на встречу с другими лидерами Центральной Азии и Трампом. "У нас всегда были хорошие отношения с Израилем и странами Ближнего Востока. Это логичное продолжение нашей политики, моей политики", отметил он.

Издание отмечает, что Казахстан стал первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Авраамским соглашениям, которые изначально установили дипломатические отношения между Израилем и двумя арабскими государствами Персидского залива, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами, в 2020 году.

Также Токаев отметил, что администрация Трампа продемонстрировала "больше прагматизма с политической точки зрения", чем администрация Байдена.

Президент Джозеф Р. Байден-младший провел саммит с лидерами пяти центральноазиатских стран в 2023 году, но сделал это на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а не в Белом доме.

"Это было совершенно другое отношение", — сказал Токаев. "Здесь лучше понимают значение Центральной Азии.

Президент Казахстана также похвалил Трампа за его более сговорчивый подход к России.

Глава государства заявил, что считает прекращение огня в Украине "возможно" и что Казахстан готов принять у себя переговоры между Украиной и Россией.