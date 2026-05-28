Токаев сообщил о более 29 млрд долларов казахстанских инвестиций в Россию
Глава государства отметил рост товарооборота, новые совместные проекты и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем казахстанских инвестиций в российскую экономику превысил 29 миллиардов долларов. Об этом Глава государства сказал в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным во Дворце Независимости в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана среди всех государств.
"Казахстанские вложения в российскую экономику превысили 29 миллиардов долларов. Это достаточно стабильная цифра, очень хороший показатель. И, конечно же, это результат совместной работы администраций и правительств", - заявил Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что, несмотря на непростую ситуацию в мире, сотрудничество между Казахстаном и Россией в торгово-экономической сфере продолжает развиваться.
"С большим удовлетворением хочу отметить тот факт, что, несмотря на непростую обстановку в мире, наше сотрудничество в торгово-экономической сфере успешно развивается, объемы товарооборота растут", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также подчеркнул, что между Казахстаном и Россией отсутствуют спорные вопросы, а сотрудничество продолжает укрепляться за счет новых проектов и инициатив.
Кроме того, Токаев сообщил, что следующий форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России может пройти 20 августа в Омске.