3–4 февраля 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Исламскую Республику Пакистан, передаёт BAQ.KZ.

В рамках визита запланированы переговоры с Премьер-министром Шахбазом Шарифом и Президентом Асифом Али Зардари. Стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Кроме того, Глава государства примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума, на котором будут обсуждаться возможности расширения инвестиций и совместных проектов.