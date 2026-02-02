Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Сегодня, 09:03
Фото: Акорда
3–4 февраля 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Исламскую Республику Пакистан, передаёт BAQ.KZ.
В рамках визита запланированы переговоры с Премьер-министром Шахбазом Шарифом и Президентом Асифом Али Зардари. Стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также культурно-гуманитарных связей между двумя странами.
Кроме того, Глава государства примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума, на котором будут обсуждаться возможности расширения инвестиций и совместных проектов.
