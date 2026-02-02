  • 2 Февраля, 10:34

Токаев совершит государственный визит в Пакистан

Фото: Акорда

3–4 февраля 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Исламскую Республику Пакистан, передаёт BAQ.KZ.

В рамках визита запланированы переговоры с Премьер-министром Шахбазом Шарифом и Президентом Асифом Али Зардари. Стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Кроме того, Глава государства примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума, на котором будут обсуждаться возможности расширения инвестиций и совместных проектов.

