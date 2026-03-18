Токаев создал институт Уполномоченного по вопросам семьи
Новый институт будет заниматься защитой прав семьи и развитием семейной политики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства подписал Указ о создании института Уполномоченного по вопросам семьи при Президенте Республики Казахстан, передает BAQ.kz.
Согласно документу, новый институт создается в целях усиления защиты прав человека, укрепления института семьи и совершенствования государственной семейной политики.
Уполномоченный будет осуществлять свою деятельность в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте и работать в статусе заместителя председателя на общественных началах.
«Основными целями Уполномоченного являются усиление защиты прав и интересов семьи, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, совершенствование государственной семейной и демографической политики, профилактика семейно-бытового насилия, а также содействие благополучию казахстанских семей», — говорится в Указе.
Правительству поручено принять меры по реализации положений документа.
Контроль за исполнением Указа возложен на Администрацию Президента.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
