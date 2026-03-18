Глава государства подписал Указ о создании института Уполномоченного по вопросам семьи при Президенте Республики Казахстан, передает BAQ.kz.

Согласно документу, новый институт создается в целях усиления защиты прав человека, укрепления института семьи и совершенствования государственной семейной политики.

Уполномоченный будет осуществлять свою деятельность в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте и работать в статусе заместителя председателя на общественных началах.

«Основными целями Уполномоченного являются усиление защиты прав и интересов семьи, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, совершенствование государственной семейной и демографической политики, профилактика семейно-бытового насилия, а также содействие благополучию казахстанских семей», — говорится в Указе.

Правительству поручено принять меры по реализации положений документа.

Контроль за исполнением Указа возложен на Администрацию Президента.

Указ вводится в действие со дня его подписания.