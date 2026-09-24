Токаев: создание Қазақстан Халық Кеңесі открывает колоссальные возможности

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что создание Қазақстан Халық Кеңесі призвано вывести общественный диалог в стране на новый уровень и объединить представителей различных групп вокруг общих целей. Об этом Глава государства сказал на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что меняющиеся условия требуют от государства постоянного развития и сохранения конкурентоспособности.

«Тем не менее время не стоит на месте – таков закон жизни. Меняются условия и требования времени. Быть цивилизованной страной – значит идти в ногу со временем и постоянно сохранять конкурентоспособность», – сказал Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, дальнейшее развитие общественного диалога необходимо для трансформации национального самосознания и консолидации общества вокруг общих целей. Именно эту задачу должен выполнять новый орган.

«Чтобы трансформировать национальное самосознание и консолидировать общество вокруг общих целей, нам необходимо дальше развивать общественный диалог. В этом состоит главная цель создания Қазақстан Халық Кеңесі», – подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что впервые в истории страны представители различных групп, работающие на благо общества, объединены в рамках одной структуры.

«Это можно назвать реальным, практическим воплощением концепции “Разные мнения – единая нация”. Учреждение Қазақстан Халық Кеңесі свидетельствует о том, что наше общенациональное единство значительно укрепилось и обрело институциональный характер», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, площадка должна стать местом для разработки инициатив, направленных на укрепление единства народа.

«Таким образом, в Қазақстан Халық Кеңесі будут реализовываться эффективные, глубоко проработанные инициативы, направленные на укрепление единства народа. В этой связи я хотел бы еще раз обратить внимание на конституционный статус Қазақстан Халық Кеңесі. Этот шаг открывает колоссальные возможности», – сказал Глава государства.

Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі проходит в Астане. Новый орган получил конституционный статус и призван стать площадкой для общественного диалога и выработки инициатив по вопросам общенационального значения.