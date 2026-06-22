Токаев: Средний коридор становится новой артерией между Европой и Азией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал авторскую статью на международной платформе Euronews, в которой особое внимание уделил тем направлениям, которые, по его мнению, будут определять характер сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом в ближайшие годы.

Одной из ключевых тем публикации стал Транскаспийский международный транспортный маршрут, более известный как Средний коридор. По словам главы государства, развитие безопасных и эффективных транспортных путей сегодня приобретает стратегическое значение на фоне трансформации мировой экономики и перестройки глобальных логистических цепочек.

"В Казахстане мы понимаем, что безопасные и эффективные транспортные маршруты, подобно Шелковому пути, всегда были стратегическими артериями. Именно поэтому мы развиваем Средний коридор между Европой и Азией, который естественным образом согласуется со стратегией ЕС Global Gateway", – отметил Президент.

Токаев подчеркнул, что речь идет не только о перевозке грузов между Азией и Европой.

"Средний коридор правильнее рассматривать как основу формирующейся системы, связывающей европейские рынки и экономические центры с ресурсами Центральной Азии, ее развивающейся промышленной базой и логистическим потенциалом. Подлинная взаимосвязанность всегда создавала ценность через новые возможности. Она интегрирует рынки, стимулирует инвестиции, поддерживает предпринимательство и сближает общества", – говорится в статье.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества Президент назвал цифровые технологии и искусственный интеллект. По его словам, сегодня именно инновации становятся основой национальной конкурентоспособности и устойчивого развития государств.

"Искусственный интеллект, цифровое управление, инновационные экосистемы и надежные технологии стремительно становятся центральными факторами экономической конкурентоспособности и национальной устойчивости", – подчеркнул Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан активно цифровизирует государственные услуги, внедряет управление на основе данных и инвестирует в развитие технологий искусственного интеллекта.

"Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с европейскими технологическими компаниями, чтобы технологический прогресс оставался инклюзивным, безопасным и ориентированным на человека", – заявил Президент.

Отдельный блок статьи посвящен вопросам образования, науки и мобильности граждан. Токаев подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в рамках программ Erasmus+ и Horizon Europe, а также создания новых возможностей для молодежи.

Завершая публикацию, Президент связал международную повестку с продолжающимися реформами внутри страны.

"Казахстан вступает в следующее десятилетие своего партнерства с Европейским союзом как страна, проходящая этап глубокого обновления, убежденная в том, что устойчивость начинается внутри страны. Наша новая Конституция стала первой крупной перезагрузкой со времени обретения независимости", – отметил он.

По словам главы государства, Казахстан намерен укреплять институты, совершенствовать систему государственного управления и создавать предсказуемую деловую среду для международных партнеров и инвесторов.