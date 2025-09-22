Токаев: США — ключевой экономический партнёр Казахстана в ЦА
Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.
Президент поздравил Серджио Гора c назначением на пост Специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии и посла США в Индии, отметив, что Правительство Казахстана будет оказывать всестороннюю поддержку его миссии, передает BAQ.KZ.
Глава государства выразил готовность к продолжению диалога, ориентированного на достижение практических результатов по дальнейшему укреплению казахско-американского стратегического партнерства.
Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна является ключевым экономическим партнером США в Центральной Азии.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
