Токаев: Суверенитет и Независимость остаются главной ценностью Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с рядом заявлений, посвященных вопросам государственности, исторического наследия, патриотизма и будущего развития страны.

Глава государства подчеркнул, что главной ценностью Казахстана остаются суверенитет и независимость.

"Суверенитет и Независимость страны – наша самая главная, священная ценность", – заявил Президент.

По его словам, Казахстан должен уверенно двигаться вперед, руководствуясь собственными национальными интересами и долгосрочными приоритетами. Особое внимание, отметил Токаев, уделяется сохранению исторической преемственности и изучению наследия Великой степи.

Наследие Великой степи

Президент напомнил, что Улытау получил статус отдельной области, был создан Институт изучения Улуса Джучи, а в ближайшее время выйдет семитомное научное издание по истории Казахстана, один из томов которого будет полностью посвящен Золотой Орде.

Отдельно Глава государства остановился на роли Золотой Орды в формировании традиций казахстанской государственности.

"Современная президентская модель власти, прочно утвердившаяся в Казахстане, восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды", – сказал Токаев.

По его словам, Золотая Орда обладала собственными институтами власти, дипломатической службой, системой связи и таможни, а ее главным наследием остаются принципы сосуществования различных народов, культур и религий в рамках единого государства.

Говоря о будущем страны, Президент отметил, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта открывают новые возможности для роста и модернизации.

"Тотальная цифровизация и искусственный интеллект породили новое бескрайнее пространство, дающее уникальные возможности для невиданных форм и способов развития", – подчеркнул он.

Преемственность поколений

Токаев выразил уверенность, что молодое поколение сможет воспользоваться этими возможностями и внести вклад в развитие страны.

Президент также заявил, что Казахстан продолжает курс на обновление модели государственности и проведение реформ.

"Мы избрали путь развития как единая и созидательная нация", – отметил Глава государства.

По его словам, в обществе укрепляются такие ценности, как солидарность, трудолюбие, дисциплина и ответственность, а граждане стремятся жить в справедливой, безопасной и комфортной стране.

Отдельное обращение Президент адресовал выпускникам военных учебных заведений. Он напомнил, что по его инициативе лучшие выпускники впервые будут получать звание старшего лейтенанта сразу после окончания учебы.

"Честь и доблесть настоящего офицера измеряются не погонами, а безупречной службой во благо Родины", – подчеркнул Токаев.

Глава государства поздравил молодых офицеров с присвоением первых воинских званий и пожелал им успехов в службе на благо Казахстана.