Токаев: Таджикистан играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в ЦА
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Президенты Казахстана и Таджикистана провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Акорда.
В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества, особо выделив личный вклад Эмомали Рахмона в развитие казахско-таджикских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.
– Сегодняшний визит является глубоко символичным, поскольку проходит в год, когда наши страны празднуют 35-летие Независимости. За годы суверенитета и Казахстан, и Таджикистан прошли большой путь, наполненный поистине яркими свершениями. Таджикистан под Вашим авторитетным руководством добился огромных успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, повышении международного авторитета. Ваша страна играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии. Все достижения современного Таджикистана по праву связаны с Вашим именем и мудрой созидательной политикой, основанной на твердой поддержке народа. Казахстан с большим уважением относится к Вашему стратегическому курсу, нацеленному на строительство сильного и процветающего государства в нынешних сложных геополитических реалиях, – сказал Президент.
Как подчеркнул Глава государства, между Казахстаном и Таджикистаном нет каких-либо нерешенных и нерешаемых вопросов, а есть только прогресс во взаимном сотрудничестве.
Он также проинформировал, что вручил новый орден Qoja Ahmet Yasaui лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону.
– Этот орден имеет особое значение как символ признания выдающихся заслуг Президента Таджикистана в области образования, науки, культуры и в международной сфере. Ходжа Ахмет Яссауи – это фигура глобального масштаба, поскольку именно он принес в наш регион знания, основанные на принципах просвещенности, гуманизма и прогресса. Благодаря Ходже Ахмету Яссауи мы стали именно таковыми, каковыми являемся и по сей день. Его учение повлияло на эволюцию менталитета, этнического кода, мировоззрения казахского народа. Поэтому мною было поручено организовать по всей стране разъяснение сути учения великого Ходжи Ахмета Яссауи начиная со старших классов, в университетах, армии, правоохранительных органах и во всех учреждениях. Это не временная кампания, а большая идеологическая работа. Речь не идет о слепом поклонении, речь о глубоких знаниях научного, литературного, философского направления великого гуманиста Ходжи Ахмета Яссауи. Именно поэтому мною была учреждена эта высокая награда, и именно поэтому я сегодня вручил ее нашему уважаемому гостю – Эмомали Шариповичу Рахмону, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
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