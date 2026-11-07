Токаев: Таджикистан играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в ЦА

Президенты Казахстана и Таджикистана провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Акорда.



В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества, особо выделив личный вклад Эмомали Рахмона в развитие казахско-таджикских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

– Сегодняшний визит является глубоко символичным, поскольку проходит в год, когда наши страны празднуют 35-летие Независимости. За годы суверенитета и Казахстан, и Таджикистан прошли большой путь, наполненный поистине яркими свершениями. Таджикистан под Вашим авторитетным руководством добился огромных успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, повышении международного авторитета. Ваша страна играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии. Все достижения современного Таджикистана по праву связаны с Вашим именем и мудрой созидательной политикой, основанной на твердой поддержке народа. Казахстан с большим уважением относится к Вашему стратегическому курсу, нацеленному на строительство сильного и процветающего государства в нынешних сложных геополитических реалиях, – сказал Президент.

Как подчеркнул Глава государства, между Казахстаном и Таджикистаном нет каких-либо нерешенных и нерешаемых вопросов, а есть только прогресс во взаимном сотрудничестве.

Он также проинформировал, что вручил новый орден Qoja Ahmet Yasaui лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону.