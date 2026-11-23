До объявления о переназначении Дженсена Хуанга на должность президента и генерального директора компании Nvidia 23 ноября президенты Казахстана и США публично высказались в его поддержку. Кроме того, по словам Дональда Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин также высоко оценил талант Хуанга.

19 ноября, выступая на III Форуме стратегических партнёров в Астане, Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил сотрудничество Казахстана с американской технологической компанией NVIDIA. Он отметил результативность партнёрства и выразил благодарность Дженсену Хуангу, который недавно специально посетил Астану. Президент также назвал его «легендарным выдающимся инженером».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил пожелание, чтобы Хуанг вернулся на пост руководителя Nvidia. Ещё 16 ноября он заявил, что приветствовал бы такое решение.

20 ноября Трамп вновь высказался в поддержку Хуанга, призвав компанию принять его извинения и предоставить возможность вернуться к работе. Президент США подчеркнул значение предпринимателя для американской технологической отрасли и отметил, что тот заслуживает ещё одного шанса.

Кроме того, Трамп рассказал, что во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае обсуждал с ним Дженсена Хуанга. По словам американского президента, китайский лидер также высоко оценил предпринимателя, назвав его талантливым человеком.

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за повторное назначение Дженсена Хуанга на должность президента и генерального директора корпорации.

Напомним, глава NVIDIA впервые посетил Казахстан и оставил автограф на видеокарте 1998 года выпуска.

Также Президент встретился с президентом компании NVIDIA Дженсеном Хуангом. Токаев поблагодарил руководителя компании за продуктивную встречу в Акорде.