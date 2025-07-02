Токаев требует усилить борьбу с нелегальной миграцией
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Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности, передает BAQ.KZ.
На заседании были рассмотрены ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции, заслушаны доклады заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева, министров внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения.
Глава государства подчеркнул важность учета геополитических факторов и вызовов, демографических прогнозов и мотивов перемещения населения при реализации политики в области миграции.
Президент указал на необходимость обеспечения контроля за недопущением нелегальной миграции, а также стимулирования повышения человеческого капитала страны.
По итогам заседания Правительству даны конкретные поручения, в том числе пересмотреть и проанализировать функционал государственных органов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в сфере миграции.
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