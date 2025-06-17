Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с рядом ключевых инициатив в рамках второго саммита "Центральная Азия – Китай", открывшегося в Астане. В своей речи он подчеркнул важность укрепления безопасности и стабильности в регионе, противодействия глобальным вызовам и расширения международного сотрудничества, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Казахстан неизменно выступает за то, чтобы Центральная Азия, расположенная в самом сердце Евразии, была эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия", – заявил Токаев.

Он заверил, что республика готова и дальше вносить вклад в укрепление мира, в том числе через борьбу с религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, торговлей оружием, незаконной миграцией и торговлей людьми.

Особое внимание, по словам президента, требует проблема международной киберпреступности. В этой связи Казахстан предлагает наладить постоянные контакты между профильными ведомствами стран региона.

Еще одним важным направлением взаимодействия он назвал Афганистан. По мнению Токаева, вовлечение этой страны в региональные торгово-экономические процессы поможет стабилизации обстановки и выходу Афганистана из международной изоляции.

"Именно в этом направлении мы работаем с правительством Афганистана. Выражаю благодарность Китаю и странам Центральной Азии за поддержку инициативы о создании в Алматы регионального центра ООН для Центральной Азии и Афганистана", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что будущее региона зависит от способности стран действовать сообща и с учетом взаимных интересов.