Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия", передает BAQ.KZ.



В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием и безупречную организацию саммита. Отдельные слова признательности Президент Казахстана выразил Президенту Владимиру Путину за его вклад в укрепление дружбы, солидарности и стратегического партнерства между странами Центральной Азии и Россией.

"Потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развивающегося региона в глобальных процессах признается в основных государствах мира. Этим объясняется рост их интереса к переговорам именно в таком формате. Но в силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяженная в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана. Отрадно, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства. Данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придает новое качество региону как перспективному и весомому партнеру Российского государства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что первый саммит "Центральная Азия – Россия", состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.