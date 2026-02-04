Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация и внедрение передовых технологий станут ключевыми факторами будущего прогресса в торгово-инвестиционном сотрудничестве между Казахстаном и Пакистаном, передает BAQ.KZ.

Выступая в рамках официального визита в Исламабад, Глава государства высоко оценил усилия правительства Пакистана по внедрению цифровых решений и подчеркнул важность совместного использования технологического потенциала обеих стран.

"Премьер-министр Шахбаз Шариф постоянно подчеркивает роль цифровой трансформации для повышения конкурентоспособности пакистанской экономики. Казахстан разделяет эту дальновидную позицию и верит в преобразующий потенциал цифровых инноваций для обеих стран", – сказал Токаев.

Президент напомнил, что в стране создано первое в регионе министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Международный центр искусственного интеллекта, который служит платформой для исследований и технологических инноваций. Кроме того, город Алатау станет флагманским проектом цифровой и финансовой экосистемы, способствующей привлечению инвестиций и развитию передовых отраслей экономики.

Токаев также отметил успехи казахстанских IT-платформ на международных рынках. Например, сервис InDrive, по его словам, занимает более 60% пакистанского рынка такси, став приложением номер один для городских перевозок.