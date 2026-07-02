Токаев: цифровые технологии обеспечили рекордный урожай зерновых

В Астане проходит 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. Выступая перед участниками форума, Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал устойчивое развитие сельского хозяйства одним из ключевых стратегических приоритетов страны, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, искусственный интеллект и современные технологии автоматизации становятся основой новой аграрной революции, позволяя повысить эффективность производства и рационально использовать природные ресурсы.

"Они позволяют значительно повышать урожайность, рационально использовать водные ресурсы и существенно снижать негативное воздействие на окружающую среду. Благодаря использованию цифровых технологий точного планирования и прогнозной аналитики наша страна уже второй год подряд получает рекордный урожай зерновых – 27 миллионов тонн", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что для дальнейшего развития отрасли в стране проводится полная цифровизация сельскохозяйственных земель, расширяется использование беспилотников, спутниковой навигации и автоматизированных метеостанций. Кроме того, меры государственной поддержки и предоставления субсидий аграриям переводятся в цифровой формат.

По словам Главы государства, цифровые технологии активно внедряются и в животноводстве, где уже работают интегрированные платформы, позволяющие отказаться от бумажного документооборота.

"Сегодня более 200 сельскохозяйственных предприятий уже работают в формате "умных ферм", используя современные цифровые технологии и управление на основе анализа данных. Кроме того, внедряется цифровая система прослеживания продукции, обеспечивающая полную прозрачность всей цепочки – от производителя до конечного потребителя", – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что долгосрочная цель Казахстана заключается не только в увеличении объемов производства сельхозпродукции, но и в развитии ее глубокой переработки внутри страны.

"Мы стремимся не ограничиваться экспортом сырья, а создавать высокую добавленную стоимость внутри страны путем развития современной пищевой промышленности, внедрения передовых технологий и формирования устойчивых производственно-сбытовых цепочек", – сказал он.

Президент отметил, что в пищевой промышленности планируется широкое внедрение технологий искусственного интеллекта, роботизации и решений Индустрии 4.0, а также развитие интеллектуальной логистики, современных складских комплексов и цифровых систем управления поставками.

В завершение Глава государства пригласил международных инвесторов, производителей продуктов питания, технологические компании и разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта принять участие в цифровой трансформации агропромышленного комплекса Казахстана.