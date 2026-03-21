Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил перед общественностью Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

«Сегодня я прибыл в Туркестан – золотую колыбель нашего народа.

Вы знаете, что я отношусь к этому городу с особыми чувствами: именно сюда я совершил свою первую поездку в качестве Главы государства.

Туркестан – это священная обитель братских тюркских народов. Это сакральное место, в котором нашли отражение наша национальная самобытность, несгибаемый дух, уникальная культура и традиции.

Великое наследие Ходжи Ахмеда Яссауи – духовное сокровище этого древнего города. Мавзолей выдающегося духовного наставника служит символом нерушимого единства тюркского мира. Здесь обрели вечный покой великие личности, чьи имена золотыми буквами вписаны в нашу летопись», - отметил Токаев.