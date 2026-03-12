Токаев участвует в форуме депутатов маслихатов в Астане
Он проходит во Дворце Независимости.
Сегодня 2026, 11:34
203Фото: Акорда
Во Дворце Независимости в Астане проходит ІІІ республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней, передает BAQ.KZ.
Участие в форуме принимает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В ходе мероприятия выступили депутат Мажилиса Парламента Унзила Шапак, руководитель ТОО «Даулет-Бекет» Алматинской области Сыдык Даулетов, депутат Мажилиса Парламента Константин Авершин, председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев, депутат маслихата города Петропавловска Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких, депутат маслихата области Жетісу Гульнар Тойлыбаева, председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко, председатель Бейнеуского районного маслихата Мангистауской области Ардак Бораш, депутат маслихата города Актобе Актюбинской области Аслан Кайыргалиев.
