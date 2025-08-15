Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в республиканской Августовской конференции учителей, передает BAQ.KZ.

В этом году мероприятие проходит под темой "Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман" ("Будущее образования: честный гражданин, профессиональный специалист").

Августовская конференция традиционно собирает педагогов, представителей министерств, экспертов в области образования и науки для обсуждения ключевых задач предстоящего учебного года, обмена опытом и выработки новых подходов в обучении.