Токаев участвует в республиканской Августовской конференции учителей
Президент встретился с учителями Казахстана.
Сегодня, 10:30
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в республиканской Августовской конференции учителей, передает BAQ.KZ.
В этом году мероприятие проходит под темой "Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман" ("Будущее образования: честный гражданин, профессиональный специалист").
Августовская конференция традиционно собирает педагогов, представителей министерств, экспертов в области образования и науки для обсуждения ключевых задач предстоящего учебного года, обмена опытом и выработки новых подходов в обучении.
