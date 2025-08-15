Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что защита прав педагогов должна быть в числе приоритетных задач государства, передает BAQ.KZ.

"Педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности. Однако на местах власти нередко грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать такие нарушения", — подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что учителей не следует автоматически наказывать за несчастные случаи с участием детей, если происшествие произошло вне школы или по вине родителей. В качестве примера он привел ситуацию в Алматинской области, где педагогов уволили после трагедии с выпускниками, и поддержал решение министерства заступиться за них.

Президент предложил внести поправки в Закон "О статусе педагога" для усиления правовой защиты учителей и повышения их авторитета в обществе.

Также он прокомментировал случаи отравления школьников в Мангистауской области, назвав правильным решение министерства здравоохранения взять под контроль качество школьного питания.