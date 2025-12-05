Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", а также победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана", передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что этот день стал особенным для всего бизнес-сообщества страны и ознаменовался новым шагом в поддержке социально ориентированного предпринимательства.

"Сегодня – знаменательный день для всего бизнес-сообщества нашей страны. Искренне поздравляю победителей конкурсов "Алтын сапа", "Парыз" и "Лучший товар Казахстана", которых мы вновь чествуем согласно сложившейся традиции", — сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая церемонию.

Глава государства отметил, что успех каждого предпринимателя является "ярким свидетельством общих достижений" страны.

По его словам, представители бизнеса производят качественную продукцию, вносят существенный вклад в экономику, а также демонстрируют высокую социальную ответственность, активно участвуя в благотворительных инициативах.

"Считаю, что это благородное качество, присущее верным своему призванию предпринимателям и истинным патриотам. Государство всегда готово оказывать вам поддержку", — подчеркнул Президент.

Токаев напомнил, что с этого года 29 октября официально объявлен Днём предпринимателей Казахстана — профессиональным праздником для всех, кто развивает бизнес и создаёт рабочие места.

Главным объявлением церемонии стало учреждение новой государственной награды — ордена "Мейірім". Награда будет присуждаться предпринимателям, которые проявили себя в сфере благотворительности и социально значимых проектов.

"Мною учреждена специальная награда – орден "Мейірім", которого будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности", — сообщил Президент.

Он выразил уверенность, что уже в следующем году первые бизнесмены получат эту высокую награду.

"Полагаю, некоторые присутствующие здесь предприниматели уже в следующем году будут награждены этим высоким по статусу орденом. Это станет знаком особого уважения ко всем представителям бизнеса в нашей стране", — отметил Токаев.

Учреждение ордена "Мейірім" стало символом признания роли казахстанского бизнеса не только в экономике, но и в развитии социальной культуры солидарности и взаимопомощи.