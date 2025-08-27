Токаев удостоен Высшего ордена Иордании "Аль-Нахда"
Король Иордании Абдалла II аль-Хусейн вручил Президенту Касым-Жомарту Токаеву Высший орден Иорданского Хашимитского Королевства "Аль-Нахда", передает BAQ.KZ.
Король отметил значительный личный вклад Главы нашего государства в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Иорданией и Казахстаном.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Королю Абдалле II аль-Хусейну и братскому иорданскому народу за вручение ему высокой государственной награды.
"Принимаю эту награду с чувством искреннего уважения к Вам, Ваше Величество, как к великому государственному деятелю и лидеру. Рассматриваю это знаменательное событие как глубоко символичный знак близких и доверительных отношений между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством. Мы придаем большое значение результатам наших переговоров, в ходе которых были определены новые горизонты сотрудничества. Уверен, что итоги столь значимого визита придадут мощный импульс дальнейшему укреплению нашего партнерства. Убежден, что наш конструктивный диалог и тесное взаимодействие будут и впредь расширяться, охватывая все новые сферы и внося существенный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в региональную и глобальную стабильность", – сказал Глава нашего государства.
