Токаев указал на проблемы с развитием инфраструктуры в Конаеве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Алматинской области оценил социально-экономические показатели региона и обратил внимание на проблемы, требующие оперативного решения.

По словам Главы государства, в целом область демонстрирует устойчивые темпы роста. По итогам 2025 года объем валового регионального продукта достиг 6,7 трлн тенге, увеличившись на 5,4%. По результатам января–апреля текущего года Алматинская область занимает пятое место в стране по краткосрочному экономическому индикатору.

Президент отметил положительную динамику в привлечении инвестиций и развитии промышленности.

«Активно идет работа по привлечению инвестиций. С начала года в экономику области инвестировано 266,2 млрд тенге. Объемы промышленного производства достигли порядка 900 млрд тенге», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Глава государства указал на необходимость более эффективного использования потенциала аграрного сектора. По его словам, по итогам четырех месяцев индекс физического объема сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 101,2%, что свидетельствует о наличии резервов для дальнейшего роста.

Отдельное внимание Президент уделил развитию областного центра — города Конаева. По его мнению, реализация инфраструктурных проектов здесь идет недостаточно быстрыми темпами.

«Строительство инфраструктуры в Конаеве продвигается медленными темпами. Как говорится, облик города не изменился, все осталось по-прежнему», — заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что для полноценного развития Алматинской области Конаеву необходима современная базовая инфраструктура.

«Городу жизненно и безотлагательно необходима базовая инфраструктура: образовательные, административные, культурные и спортивные объекты. Руководство области должно обратить внимание на эту актуальную проблему», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил региональным властям активизировать работу по развитию областного центра и ускорить реализацию инфраструктурных проектов.