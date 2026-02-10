На расширенном заседании Правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую значимость развития транспортной логистики для новой экономической модели Казахстана, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что неэффективное использование уникального географического положения страны на Евразийском континенте станет серьезной ошибкой с долгосрочными последствиями.

"В рамках перехода к новой экономической модели в высшей степени стратегическое значение приобретает развитие транспортной логистики. Неэффективное использование уникального положения Казахстана на Евразийском континенте станет стратегической ошибкой, которую наш народ не простит. Именно поэтому данная задача имеет исключительное значение", — заявил Токаев.

Президент отметил, что транспортная сфера должна быть интегрирована в общую промышленную и инвестиционную политику. Транзитная отрасль, которая ранее имела преимущественно инфраструктурную роль, теперь должна функционировать как экономическая.

"На сегодняшний день 60% грузооборота в нашей стране приходится на железную дорогу. Поэтому дальнейшее укрепление железнодорожного каркаса страны – задача первостепенной важности. Уже завершено строительство крупных инфраструктурных проектов, которые существенно повысили пропускную способность и устойчивость сети. Необходимо в полной мере задействовать транзитный потенциал страны в сфере железнодорожного транзита", — подчеркнул глава государства.

Токаев особо обратил внимание на проблему износа железнодорожной инфраструктуры и отсутствие всеобъемлющей стратегии развития отрасли. Президент поручил ускорить строительство новых веток и завершить модернизацию существующих участков.