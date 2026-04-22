Токаев: Устав ООН нельзя использовать как меню, из которого выбирают удобные нормы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о роли международных институтов в условиях глобальной нестабильности на региональном экологическом саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что мир сталкивается с периодом серьёзных вызовов, влияющих на развитие стран и качество жизни людей.

«Мы собрались здесь в период нарастающей неопределенности и непредсказуемости. Нет необходимости подробно объяснять, насколько глубоко и пагубно они сказываются на глобальной и региональной стабильности, а также на качестве жизни миллионов людей. Они подрывают усилия, направленные на развитие, и уводят ресурсы от решения неотложных экологических проблем», - заявил Токаев.

Президент отметил, что в этих условиях возрастает значение международного сотрудничества.

«В этом контексте роль международного сообщества действительно приобретает особую значимость. Организация Объединенных Наций, созданная восемьдесят лет назад, по-прежнему остается незаменимой в качестве единственной универсальной платформы для диалога», - подчеркнул он.

При этом Токаев обратил внимание на необходимость адаптации глобальных институтов к современным реалиям.

«Однако с тех пор мир претерпел радикальные и коренные изменения. Искусственный интеллект занял доминирующее положение в сознании людей во всем мире и в их повседневной жизни», - отметил Президент.

Особо он остановился на принципах применения Устава ООН.

«Много говорится о незыблемости Устава ООН, который остается краеугольным камнем международного права. Однако Устав ООН - это не высокая кухня, и его нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится. Напротив, Устав ООН следует принимать и воспринимать как единый, всеобъемлющий документ, признавая его таковым во всей полноте его положений», - заявил Токаев.

По его словам, международное сообщество должно отказаться от избирательного подхода.