Токаев: Устав ООН нельзя использовать как меню, из которого выбирают удобные нормы
Президент заявил о необходимости единых подходов и отказа от двойных стандартов в международной политике.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о роли международных институтов в условиях глобальной нестабильности на региональном экологическом саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что мир сталкивается с периодом серьёзных вызовов, влияющих на развитие стран и качество жизни людей.
«Мы собрались здесь в период нарастающей неопределенности и непредсказуемости. Нет необходимости подробно объяснять, насколько глубоко и пагубно они сказываются на глобальной и региональной стабильности, а также на качестве жизни миллионов людей. Они подрывают усилия, направленные на развитие, и уводят ресурсы от решения неотложных экологических проблем», - заявил Токаев.
Президент отметил, что в этих условиях возрастает значение международного сотрудничества.
«В этом контексте роль международного сообщества действительно приобретает особую значимость. Организация Объединенных Наций, созданная восемьдесят лет назад, по-прежнему остается незаменимой в качестве единственной универсальной платформы для диалога», - подчеркнул он.
При этом Токаев обратил внимание на необходимость адаптации глобальных институтов к современным реалиям.
«Однако с тех пор мир претерпел радикальные и коренные изменения. Искусственный интеллект занял доминирующее положение в сознании людей во всем мире и в их повседневной жизни», - отметил Президент.
Особо он остановился на принципах применения Устава ООН.
«Много говорится о незыблемости Устава ООН, который остается краеугольным камнем международного права. Однако Устав ООН - это не высокая кухня, и его нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится. Напротив, Устав ООН следует принимать и воспринимать как единый, всеобъемлющий документ, признавая его таковым во всей полноте его положений», - заявил Токаев.
По его словам, международное сообщество должно отказаться от избирательного подхода.
«Мы должны избегать избирательного применения принципов Устава ООН к международным вооруженным конфликтам. В то же время мы должны сохранять непоколебимую веру в многосторонние институты, хотя, к сожалению, им не хватает авторитета для решения важных международных проблем», - заключил Президент.
