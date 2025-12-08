  • 8 Декабря, 18:37

Касым-Жомарт Токаев утвердил бюджет на 2026–2028 годы

Сегодня, 18:02
АВТОР
Президент Казахстана подписал два ключевых финансовых закона, определяющих бюджетную политику страны на ближайшие три года, передает BAQ.KZ

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026 – 2028 годы".

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы"

