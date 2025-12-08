Президент Казахстана подписал два ключевых финансовых закона, определяющих бюджетную политику страны на ближайшие три года, передает BAQ.KZ.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026 – 2028 годы".

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы"