Токаев утвердил меры по развитию цифровых активов

Сегодня 2026, 18:04
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Акорда Сегодня 2026, 18:04
Сегодня 2026, 18:04
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил меры по развитию цифровых активов.

"Главой государства подписан Указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан", – говорится в сообщении.

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