Токаев утвердил стратегию Digital Qazaqstan до 2029 года
Сегодня 2026, 18:17
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Сегодня 2026, 18:17Сегодня 2026, 18:17
57Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan до 2029 года, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Информация опубликована на официальных ресурсах Президента.
Ожидается, что стратегия станет основой для дальнейшей цифровизации государственных услуг, развития ИТ-отрасли, внедрения ИИ-решений в работу госорганов и бизнеса, а также подготовки кадров для цифровой экономики.
Текст указа будет опубликован в печати.
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