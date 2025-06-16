Сегодня, 09:04

Сегодня, 09:04

Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

КИСИ является ключевым аналитическим центром, занимающимся разработкой стратегических инициатив и прогнозов в области внутренней и внешней политики.

Информация о последующих кадровых назначениях будет сообщена дополнительно.