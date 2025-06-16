Токаев уволил главу КИСИ
Изменения в руководстве КИСИ при Президенте РК.
Сегодня, 09:04
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Сегодня, 09:04Сегодня, 09:04
33Фото: Акорда
Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
КИСИ является ключевым аналитическим центром, занимающимся разработкой стратегических инициатив и прогнозов в области внутренней и внешней политики.
Информация о последующих кадровых назначениях будет сообщена дополнительно.