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Токаев уволил главу КИСИ

Изменения в руководстве КИСИ при Президенте РК.

Сегодня, 09:04
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Акорда Сегодня, 09:04
Сегодня, 09:04
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Фото: Акорда

Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

КИСИ является ключевым аналитическим центром, занимающимся разработкой стратегических инициатив и прогнозов в области внутренней и внешней политики.

Информация о последующих кадровых назначениях будет сообщена дополнительно.

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