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  • Токаев: В эпоху Искусственного Интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд

Токаев: В эпоху Искусственного Интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд

28 Октября 2026, 11:39
АВТОР
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Aqorda 28 Октября 2026, 11:39
28 Октября 2026, 11:39
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Фото: Aqorda

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил роль искусственного интеллекта в развитии транспортной отрасли, передает BAQ.KZ.

«Чтобы твердо занять позицию ключевого транспортного хаба Евразии, Казахстану предстоит выполнить немало важных задач.

В первую очередь, речь идет о полной цифровизации транспортной отрасли, включая международные маршруты.

В эпоху искусственного интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд.

И это самый короткий путь в никуда», - сказал Глава государства.

Он также отметил, что в стране ведется строительство нескольких аэропортов. Завершены работы по восстановлению аэропорта в Аркалыке, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию аэропорты Зайсана, Катон-Карагая и Кендерли.

Президент также отметил, что в следующем году начнется строительство нового аэропорта в Астане с привлечением одной из крупнейших мировых компаний в этой отрасли».

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