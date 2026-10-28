Токаев: В эпоху Искусственного Интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил роль искусственного интеллекта в развитии транспортной отрасли, передает BAQ.KZ.

«Чтобы твердо занять позицию ключевого транспортного хаба Евразии, Казахстану предстоит выполнить немало важных задач. В первую очередь, речь идет о полной цифровизации транспортной отрасли, включая международные маршруты. В эпоху искусственного интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд. И это самый короткий путь в никуда», - сказал Глава государства.

Он также отметил, что в стране ведется строительство нескольких аэропортов. Завершены работы по восстановлению аэропорта в Аркалыке, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию аэропорты Зайсана, Катон-Карагая и Кендерли.

Президент также отметил, что в следующем году начнется строительство нового аэропорта в Астане с привлечением одной из крупнейших мировых компаний в этой отрасли».