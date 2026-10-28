Токаев: В эпоху Искусственного Интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд
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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил роль искусственного интеллекта в развитии транспортной отрасли, передает BAQ.KZ.
«Чтобы твердо занять позицию ключевого транспортного хаба Евразии, Казахстану предстоит выполнить немало важных задач.
В первую очередь, речь идет о полной цифровизации транспортной отрасли, включая международные маршруты.
В эпоху искусственного интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд.
И это самый короткий путь в никуда», - сказал Глава государства.
Он также отметил, что в стране ведется строительство нескольких аэропортов. Завершены работы по восстановлению аэропорта в Аркалыке, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию аэропорты Зайсана, Катон-Карагая и Кендерли.
Президент также отметил, что в следующем году начнется строительство нового аэропорта в Астане с привлечением одной из крупнейших мировых компаний в этой отрасли».
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