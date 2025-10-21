В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с открытием завода, подчеркнув, что это событие является важным шагом в развитии машиностроительной отрасли Казахстана, передает BAQ.KZ.

Он напомнил, что два года назад, во время визита в Костанай, было запущено производство автомобилей KIA Sportage, а сегодня, в соответствии с соглашением с корпорацией KIA Motors, начинает работу полноценное предприятие.

Глава государства выразил искреннюю признательность президенту KIA Corporation Хо-сунг Сонгу и компании KIA Corporation, отметив масштаб проделанной работы и укрепление взаимовыгодных, плодотворных связей между сторонами.