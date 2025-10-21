Токаев в ходе телемоста открыл автомобильный завод KIA Qazaqstan
В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с открытием завода, подчеркнув, что это событие является важным шагом в развитии машиностроительной отрасли Казахстана, передает BAQ.KZ.
Он напомнил, что два года назад, во время визита в Костанай, было запущено производство автомобилей KIA Sportage, а сегодня, в соответствии с соглашением с корпорацией KIA Motors, начинает работу полноценное предприятие.
Глава государства выразил искреннюю признательность президенту KIA Corporation Хо-сунг Сонгу и компании KIA Corporation, отметив масштаб проделанной работы и укрепление взаимовыгодных, плодотворных связей между сторонами.
"Сегодняшнее знаменательное событие является ярким примером стратегического партнерства и успешных отношений между Казахстаном и Республикой Корея. Республика Корея – это надежный партнер Казахстана в Азии. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении нашего сотрудничества. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают более 800 корейских компаний. При этом есть все основания утверждать, что автомобилестроение является одним из ключевых направлений нашего взаимовыгодного взаимодействия, и открытие этого уникального завода служит наглядным тому подтверждением. Корпорация KIA входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей, а также является одной из трех самых популярных автомобильных марок среди казахстанцев. Символично, что название бренда KIA складывается из двух иероглифов – "восходящий" и "Азия". Компания, действительно, стала ярким воплощением нового экономического подъема и возрождения Азии. KIA – корпорация будущего, автомобили которой гармонично сочетают передовые технологии, выразительный дизайн и высокую надежность", – сказал Президент.
