На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, в котором призвал к укреплению позиций ООН, реформированию Совета Безопасности и возобновлению глобального диалога по ядерному разоружению, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Его выступление транслируется в прямом эфире.

"ООН остается символом надежды"

Токаев подчеркнул, что, несмотря на кризис доверия к международным институтам, ООН сохраняет ключевую роль.

На протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества. Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека, – сказал он на Генассамблее ООН.

Однако, по его словам, современные реалии требуют адаптации и обновления Организации:

В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира.

Реформа Совбеза и роль "средних держав"

Президент Казахстана заявил о необходимости реальной реформы Организации.

Всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности, – отметил президент.

Особое внимание он уделил роли так называемых средних держав.

Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие, – сообщил Токаев.

"Миру нужен новый консенсус"

Токаев отметил, что международное сообщество должно отказаться от устаревших механизмов и выработать новые правила глобальной безопасности:

Миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности. Например, положения Устава, касающиеся "вражеских государств", являющиеся историческим наследием Второй мировой войны, уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества. Поэтому пришло время серьезно обсудить вопрос о пересмотре Устава.

Ядерное разоружение и биобезопасность

Ключевой частью речи стали предложения по ядерной безопасности.

Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности… В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества, – подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул готовность Казахстана вновь стать площадкой для ядерного диалога.

Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), – сообщил Токаев.

Он также предложил создать новую структуру для борьбы с биологическими угрозами: