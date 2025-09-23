Токаев выступает в ООН: реформировать Совет Безопасности и возобновить ядерный диалог
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, в котором призвал к укреплению позиций ООН, реформированию Совета Безопасности и возобновлению глобального диалога по ядерному разоружению, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Его выступление транслируется в прямом эфире.
"ООН остается символом надежды"
Токаев подчеркнул, что, несмотря на кризис доверия к международным институтам, ООН сохраняет ключевую роль.
На протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества. Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека, – сказал он на Генассамблее ООН.
Однако, по его словам, современные реалии требуют адаптации и обновления Организации:
В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира.
Реформа Совбеза и роль "средних держав"
Президент Казахстана заявил о необходимости реальной реформы Организации.
Всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности, – отметил президент.
Особое внимание он уделил роли так называемых средних держав.
Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие, – сообщил Токаев.
"Миру нужен новый консенсус"
Токаев отметил, что международное сообщество должно отказаться от устаревших механизмов и выработать новые правила глобальной безопасности:
Миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности. Например, положения Устава, касающиеся "вражеских государств", являющиеся историческим наследием Второй мировой войны, уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества. Поэтому пришло время серьезно обсудить вопрос о пересмотре Устава.
Ядерное разоружение и биобезопасность
Ключевой частью речи стали предложения по ядерной безопасности.
Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности… В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества, – подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул готовность Казахстана вновь стать площадкой для ядерного диалога.
Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), – сообщил Токаев.
Он также предложил создать новую структуру для борьбы с биологическими угрозами:
Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности.
Самое читаемое
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН
- Токаев: США — ключевой экономический партнёр Казахстана в ЦА
- Казахстан открыт для новых проектов с США — выступление Токаева на бизнес-круглом столе