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Токаев вместе с молодежью и экоактивистами высадил деревья в Президентском парке

Касым-Жомарт Токаев присоединился к экологической акции «Таза Қазақстан» и вместе с молодежью и экоактивистами высадил деревья в Президентском парке

19 Сентября 2026, 13:24
АВТОР
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Акорда 19 Сентября 2026, 13:24
19 Сентября 2026, 13:24
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Вместе с представителями молодежи и экоактивистами глава государства высадил деревья на территории Президентского парка.

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