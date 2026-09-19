Токаев вместе с молодежью и экоактивистами высадил деревья в Президентском парке
Касым-Жомарт Токаев присоединился к экологической акции «Таза Қазақстан» и вместе с молодежью и экоактивистами высадил деревья в Президентском парке
19 Сентября 2026, 13:24
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