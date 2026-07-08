Токаев внес изменения в указ о развитии города Алатау
Изменения внесены в указ Президента от 26 сентября 2025 года.
Сегодня 2026, 20:45
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Сегодня 2026, 20:45Сегодня 2026, 20:45
109Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внесены изменения и дополнения в документ «О некоторых вопросах развития города Алатау», передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Речь идет об изменениях в указ Президента от 26 сентября 2025 года №1015.
Подробное содержание документа будет опубликовано после его официального обнародования.
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