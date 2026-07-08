Токаев внес изменения в указ о развитии города Алатау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внесены изменения и дополнения в документ «О некоторых вопросах развития города Алатау», передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Речь идет об изменениях в указ Президента от 26 сентября 2025 года №1015.

Подробное содержание документа будет опубликовано после его официального обнародования.